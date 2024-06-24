Угорщина вирвала перемогу в Шотландії на Євро-2024

Збірна Угорщини на останній хвилині вирвала перемогу в Шотландії в матчі третього туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Перший тайм був майже без моментів. Єдина небезпека відбулася на 40-ій хвилині, коли угорці пробили по воротах після подачі зі штрафного і влучили у стійку. Загалом за першу половину матчу команди завдали лише 5 ударів, і з них тільки один влучив у отвір воріт.

Другий тайм був значно гостріший у порівнянні з першим, проте загалом моментів було мало. Проте друга половина матчу запам'ятається жахливим моментом на 69 хвилині поєдинку, також після штрафного Угорщини.

Після зіткнення Барнабаш Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля. На останніх хвилинах гра відкрилася і почали з'являтися моменти, проте реалізувати хоча б один вдалося лише на останній доданій хвилині. Відзначився Кевін Чобот.

Цей результат означає, що Угорщина посіла третє місце в групі, а Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група А, 3 тур, 23 червня

Шотландія — Угорщина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+10 Чобот.

Збірна Шотландії: Ганн, Ралстон (Маклін 83), Робетсон (Морган 89), Мактоміней, Генлі, Макгінн (Армстронг 76), Макгрегор, Адамс (Шенкленд 76), Гендрі, Гілмор (Крісті 83), Маккенна.

Збірна Угорщини: Гулачі, Орбан, Собослаї, Керкез (Ж. Надь 86), Шафер, Болла (Чобот 86), Стайлс (А. Надь 61), Варга (Адам 74), Шаллай, Ботка, Дардай (Салай 74).

Попередження: Мактоміней 50 — Стайлс 18, Орбан 26, Шафер 44, Кляйнгайслер 75, Чобот 90+11.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

Своєю чергою Шотландія в першому турі розгромно програла Німеччині, а пізніше розписала мирову зі Швейцарією.