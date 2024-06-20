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Збірна Німеччини повторила історичне досягнення на Євро

Владислав Уткін — 20 червня, 09:20
Збірна Німеччини повторила історичне досягнення на Євро

Збірна Німеччини, здобувши дві впевнені перемоги на старті Євро-2024, повторила історичне досягнення турніру.

Про це повідомляє Opta.

Німці стали другими в історії, кому вдалось забити сім м'ячів у перших двох матчах чемпіонату Європи. До цього, це робила лише збірна Нідерландів на Євро-2008.

Нагадаємо, що підопічні Юліана Нагельсманна у першому турі розгромили Шотландію (5:1), а в другому — впевнено переграли Угорщину (2:0).

В останньому турі Німеччина зустрінеться зі Швейцарією та вирішить долю першого місця в групі A. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.

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