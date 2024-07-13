Збірна Іспанії — збірна Англії: анонс фінального матчу Євро-2024

14 липня збірна Іспанії зіграє проти національної команди Англії у фіналі чемпіонату Європи 2024 з футболу. Матч відбудеться на "Олімпійському" стадіоні у німецькому Берліні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Іспанії

"Червона Фурія" на груповому етапі Євро-2024 протистояла Італії, Хорватії та Албанії. Іспанці по черзі перемогли хорватів (3:0), італійців (1:0) та албанців (2:0), не пропустивши при цьому жодного м'яча. Максимально можливі дев'ять очок дозволили підопічним Луїса де ла Фуенте вийти в плейоф з першого місця.

В 1/8 фіналу Іспанія розгромила Грузію (4:1), у чвертьфіналі в додатковий час вирвала перемогу над Німеччиною (2:1), а у півфінальному протистоянні здобула вольову перемогу над Францією (2:1). Одним із головних героїв у складі іспанців є Ламін Ямаль, якому 13 липня виповнилося 17 років.

Цей школяр встиг віддати на континентальному форумі три результативні передачі, а також стати наймолодшим бомбардиром в історії Євро, забивши у ворота французів. Найкращим бомбардиром у складі Іспанії є Дані Ольмо, в активі якого три забиті м'ячі.

Збірна Англії

"Трьом левам" у групі протистояли команди Сербії, Данії та Словенії. Спершу підопічні Гарета Саутгейта мінімально перемогли сербів завдяки голу Беллінгема, а потім по черзі розділили очки з данцями (1:1) та словенцями (0:0). П'яти набраних балів виявилося цілком достатньо для виходу в плейоф з першого місця та отримати "прохідну" турнірну сітку.

В 1/8 фіналу родоначальники футболу були близькими до вильоту від Словаччини (2:1), проте гол Беллінгема на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині дозволив перевести протистояння в доданий час, а на старті першого овертайму Кейн забив переможний м'яч. У чвертьфіналі зі Швейцарією (1:1, пен. 5:3) переможця взагалі визначила серія пенальті, де фортуна посміхнулася англійцям.

У півфіналі Англія, пропустивши першою вже на сьомій хвилині, в шаленому матчі перемогла Нідерланди з рахунком 2:1. В англійців на цьому Євро так само три голи забив Гаррі Кейн. Він, як і Ольмо, претендує на золоту бутсу, оскільки чотири голи поки не забив ніхто.

Історія зустрічей

За всю історію збірні Іспанії та Англії провели між собою 27 матчів. Напередодні фінального протистояння Євро-2024 перевагою за кількістю перемог володіє "Фурія Роха" – 14 звитяг. Натомість в десяти поєдинках тріумфували англійці, а ще три матчі зводились до нічиєї.

Востаннє ці збірні зустрічались у межах групового раунду Ліги націй сезону-2018/19. У першому матчі, який відбувся 8 вересня 2018 року, виїзну перемогу святкували іспанці з рахунком 2:1, а в другому поєдинку англійцям вдалось взяти реванш – 3:2.

Список викликаних футболістів

Іспанія

Getty Images

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр), Дані Карвахаль та Начо Фернандес (обидва – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челсі), Емерік Ляпорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетик).

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді та Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі та Фермін Лопес (обидва — Барселона).

Нападники: Ламін Ямаль та Ферран Торрес (обидва — Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дані Ольмо (Лейпциг), Айосе Перес (Бетіс).

Англія

Getty Images

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелас).

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Джаррод Боуен (Вест Гем Юнайтед), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Цитати тренерів

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте: "Я знаю, що моя команда може грати ще краще. Впевнений, так воно й буде. Сама ідея футболу базується на впевненості у своїх силах. Ми хочемо розкрити весь свій потенціал. Це зовсім інша гра. Нехай у це складно повірити, але ми ще маємо простір для прогресу".

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт: "Я безмірно пишаюся, що зміг вивести Англію до її першого великого фіналу за кордоном. Тепер ми хочемо перемогти Іспанію, яка поки що найкраща на турнірі. Це буде складно. Вони класно пресингують, тому нам потрібно виключно добре працювати з м'ячем і без нього. Але це фінал, тут інакше не буває".

Орієнтовні склади

Іспанія: Сімон — Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руїс, Родрі, Ольмо — Ямаль, Мората, Вільямс.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Беллінгем, Фоден — Кейн.

Цифри й факти

Іспанія забивала щонайменше 2 голи в останніх 4-х матчах проти Англії у всіх турнірах;

Іспанія встановила рекорд, ставши першою командою, яка здобула шість перемог поспіль в ігровий час на чемпіонатах Європи;

Іспанець Ольмо та англієць Кейн, маючи в активі по три голи на турнірі, борються за звання найкращого бомбардира цьогорічного чемпіонату Європи;

Попередній чемпіонат Європи 2020 є найуспішнішим в історії для збірної Англії, яка дійшла до свого першого фіналу турніру;

Англійці під керівництвом Гаррета Саутгейта не зазнали поразки в ігровий час на Євро протягом останніх 13 матчів;

З 12 попередніх матчів збірної Англії на плейоф Євро, вісім переходили у додатковий час.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Іспанії — 2,60;

Нічия — 2,94;

Перемога Англії — 3,50.

Прогноз Чемпіона

2:1 — перемога Іспанії.