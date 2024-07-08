Феномен Ламіна Ямаля — іспанського школяра, який творить історію

Лише у цьому сезоні весь світ почув про Ламіна Ямаля. 16-річний школяр дебютував за Барселону ще наприкінці кампанії-2022/23, але нещодавно цей парубок почав вже заявляти про себе не лише на місцевій, але й на міжнародній арені.

14 балів за системою гол+пас в усіх турнірах для такого юного хлопця змусили головного тренера “Фурії Роха” Луїса Де ла Фуенте взяти на Євро-2024 Ямаля, зробивши його ще й основним!

“Він занадто молодий”, “в нього нема досвіду”, “що він забув у старті” і таке інше, ось що випливало з соцмереж та різних видань, але цей молодик зробив те, що ніхто не очікував — змусив хейтерів замовчати.

Ламін Ямаль Getty Images

Всі знають, що Ламін вже відзначався за Іспанію ще у кваліфікації турніру, але суперники були більш-менш простими, та і його команда виступала з позиції сили. Матч із хорватами показав нам сміливість та техніку юнака.

Вінгер провів на полі у першому турі чемпіонату Європи 86 хвилин, встигши віддати перший асист, а також ставши одним із найкращих гравців тієї гри, заробивши оцінку за версією WhoScored у 7,6 бала!

Перший асист Ямаля на Євро-2024

З Італією та Албанією Ямаль не відзначився результативними діями, проте отримав пристойні оцінки за обидва матчі, а після — почалася справжня феєрія.

Перший матч плейоф чемпіонату Європи. Гра із доволі непростими грузинами, які ще й вийшли вперед першими, але що ми бачимо? Ламін знову в п'ятірці найкращих за оцінками, створив безліч нагод біля чужих воріт для себе та партнерів, знову віддав асист, але сам не забив.

Результативна передача Ямаля в грі з Грузією

Преса гуде, на батьківщині гравця всі шоковані його виступами, але попереду був матч із німцями, який є неофіційним фіналом. Як же зіграє молодик, чи випустить його тренер проти доволі жорстких опонентів? Вже перші хвилини зустрічі все показали.

Хавбек не боявся самостійно бігти з мʼячем, обігрувати Тоні Крооса, Емра Джана та інших топів. Футболіст вміло тягнув час, возив опонентів на своєму фланзі та знову відзначився асистом!

Асист Ямаля у чвертьфіналі проти Німеччини

Цього разу Луїс Де ла Фуенте трохи раніше забрав гравця з поля, через що потім виникли труднощі в атаці, але це лише означає одне — Ламін є залізобетонним гравцем основи. Ферран Торрес навіть на половину не зміг виконати обовʼязки свого партнера.

Що ми маємо після матчу з Німеччиною: 16-річний парубок знову в п'ятірці найкращих за оцінками, знову віддав асист, знову був небезпечний в атаці та знову його не змогли стримати захисники.

На цей момент хавбек є лідером разом із Хаві Сімонсом за гольовими передачами, а також Ямаль одноосібно очолює рейтинг футболістів, які створили найбільшу кількість очевидних моментів для своїх партерів. І це все у 16 років!

Немає сумнівів, що приз “найкращий молодий гравець” забере саме наш герой. Ніхто не проявив себе краще за нього, тому можна заздалегідь привітати його із цим. Проте розслаблятися зарано, бо попереду ще півфінал із Францією, а потім можливий і фінал.