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Збірна Іспанії встановила неймовірне досягнення після матчу проти Албанії

Микола Дендак — 25 червня, 08:20
Збірна Іспанії встановила неймовірне досягнення після матчу проти Албанії

Збірна Іспанії вперше в історії не пропустила жодного м'яча на груповому етапі великого міжнародного турніру (чемпіонат світу та Євро).

Про це повідомляє OptaJose.

У своїй історії вони зіграли в 15 групових етапах чемпіонату світу та в 10 на чемпіонатах Європи. Ця група стала для них 11-ою на Євро.

Нагадаємо, у першому турі іспанці розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.

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