Збірна Іспанії встановила неймовірне досягнення після матчу проти Албанії

Збірна Іспанії вперше в історії не пропустила жодного м'яча на груповому етапі великого міжнародного турніру (чемпіонат світу та Євро).

Про це повідомляє OptaJose.

У своїй історії вони зіграли в 15 групових етапах чемпіонату світу та в 10 на чемпіонатах Європи. Ця група стала для них 11-ою на Євро.

0 - Spain have not conceded a single goal in a single group stage of a major international tournament (World Cup + EURO) for the first time in history. Intensity. #EURo2024 pic.twitter.com/1l4F54IdGi — OptaJose (@OptaJose) June 24, 2024

Нагадаємо, у першому турі іспанці розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.