Збірна Іспанії встановила неймовірне досягнення після матчу проти Албанії
Збірна Іспанії вперше в історії не пропустила жодного м'яча на груповому етапі великого міжнародного турніру (чемпіонат світу та Євро).
Про це повідомляє OptaJose.
У своїй історії вони зіграли в 15 групових етапах чемпіонату світу та в 10 на чемпіонатах Європи. Ця група стала для них 11-ою на Євро.
Нагадаємо, у першому турі іспанці розгромно перемогли Хорватію, у другому мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявилися сильнішими за Албанію.