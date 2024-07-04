Туреччина вище Франції та Португалії: Goal склав рейтинг збірних Євро-2024

Видання Goal склало свій рейтинг збірних-чвертьфіналістів Євро-2024.

Список фаворитів був опублікований на сайті.

Головним претендентом на перемогу у турнірі стала Іспанія. Окремої уваги заслуговує Туреччина, яка посіла шосте місце та випередила Францію та Португалію.

Рейтинг чвертьфіналістів Євро-2024

Іспанія Нідерланди Швейцарія Англія Німеччина Туреччина Франція Португалія

Раніше ми повідомляли, як штучний інтелект оцінив шанси команд після завершення стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Зазначимо, що вже завтра, 5 липня, відбудуться суперматчі чвертьфіналів Євро. Іспанія зіграє проти Німеччини, а Франція протистоятиме Португалії.