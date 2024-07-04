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Туреччина вище Франції та Португалії: Goal склав рейтинг збірних Євро-2024

Владислав Уткін — 4 липня, 13:53
Туреччина вище Франції та Португалії: Goal склав рейтинг збірних Євро-2024

Видання Goal склало свій рейтинг збірних-чвертьфіналістів Євро-2024.

Список фаворитів був опублікований на сайті.

Головним претендентом на перемогу у турнірі стала Іспанія. Окремої уваги заслуговує Туреччина, яка посіла шосте місце та випередила Францію та Португалію.

Рейтинг чвертьфіналістів Євро-2024

  1. Іспанія
  2. Нідерланди
  3. Швейцарія
  4. Англія
  5. Німеччина
  6. Туреччина
  7. Франція
  8. Португалія

Раніше ми повідомляли, як штучний інтелект оцінив шанси команд після завершення стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Зазначимо, що вже завтра, 5 липня, відбудуться суперматчі чвертьфіналів Євро. Іспанія зіграє проти Німеччини, а Франція протистоятиме Португалії.

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