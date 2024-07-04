Збірна Португалії — збірна Франції: анонс чвертьфінального матчу Євро-2024

5 липня збірна Португалії зіграє проти національної команди Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2024 з футболу. Матч відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Португалії

Кріштіану Роналду та компанія виграли свою групу, в якій їм протистояли Туреччина, Грузія та Чехія. Причому грузинам португальці поступилися (0:2), проте той матч не мав для них, на відміну від суперників, жодного турнірного значення.

На першій стадії плейоф команда Роберто Мартінес боролася за путівку до чвертьфіналу зі Словенією. І хоча на папері Португалія була беззаперечним фаворитом, на ділі андердог створив чимало проблем.

Цікаво, що під час гри зі Словенією Кріштіану Роналду не реалізував пенальті, однак у післяматчевій серії він спокутав свою провину. Утім, головним героєм того матчу став голкіпер португальців Діогу Кошта, який не пропустив жодного м'яча. Як наслідок, 0:0 в основний час, 3:0 по пенальті й словенці поїхали додому.

Збірна Франції

Чинні віцечемпіони світу свій квартет, у якому змагалися з Австрією, Нідерландами та Польщею, виграти не змогли, оскільки змогли здобути перемогу лише над австрійцями (1:0) у стартовому турі, а у двох інших поєдинках набрали лише по одному заліковому балу.

Утім, це жодним чином не завадило підопічним Дідьє Дешама впоратися з Бельгією (1:0) в 1/8 фіналу. На відміну від австрійців, що сенсаційно стали переможцями групи, французи в 1/8 фіналу й лише турнірна сітка, в яку вони потрапили, на перший погляд здається надзвичайно непростою.

Переможець протистояння між Португалією та Францією зіграє у півфіналі проти сильнішого в парі Іспанії та Німеччини. І суперкомп'ютер Opta Analyst саме німців та іспанців вважає головними претендентами на чемпіонський титул.

Історія зустрічей

Збірні Португалії та Франції за всю історію провели 28 матчів. Історична перевага повністю на боці французів: вони виграли аж 19 матчів при шести поразках. Три зустрічі завершилися нічийним результатом.

Ці команди неодноразово зустрічалися на чемпіонатах Європи, проте це буде перша гра в 1/4 фіналу континентальної першості. Якщо говорити про стадію плейоф, то попереднього разу французи та португальці мірялися силами у фіналі Євро-2016, коли європейські селесао під керівництвом Фернанду Сантуша великими літерами вписали свою країну в історію турніру.

Список викликаних футболістів

Португалія

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Даніло Перейра, Нуну Мендеш (обидва — ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфіка), Жуан Пальїнья (Фулгем), Отавіо (Ан-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ).

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Діогу Жота (Ліверпуль), Франсішку Консейсан (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феліш (Барселона), Педру Нету (Вулвергемптон), Рафаель Леау (Мілан).

Франція

Воротарі: Альфонс Ареоля (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс).

Захисники: Жонатан Клос (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Іттіхад), Адрієн Рабьо (Ювентус), Орельєн Тчуамені (Реал), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам (Інтер).

Нападники: Антуан Грізманн (Атлетіко), Бредлі Баркола (ПСЖ), Олів'є Жиру (Мілан), Рандаль Коло-Муані (ПСЖ), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Орієнтовні склади

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Бруну Фернандеш, Пальїнья, Вітінья — Бернарду Сілва, Леау — Роналду.

Франція: Меньян — Кюнде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Тчуамені, Канте — Дембеле, Грізманн, Барколя — Мбаппе.

Цифри й факти

Переможець цієї пари 9 липня зіграє у Мюнхені у півфіналі з Іспанією або Німеччиною.

Для Кріштіану Роналду це шостий чемпіонат Європи. Йому належать рекорди за кількістю голів (14) та числом матчів (29) у фінальних стадіях.

Франція не знає гіркоти поразок протягом семи зустрічей (чотири перемоги, три нічиї). Останніми її 23 березня обігравали німці. Це єдина поразка французів в останніх 12 матчах (сім перемог, чотири нічиї).

Французи є дворазовими чемпіонами Європи (1984 та 2000). "Триколірні" грають у фінальній стадії 11-й раз та не пропустили жодного Євро з 1988 року.

Євро-2024 — дев'ятий чемпіонат Європи для збірної Португалії. На всіх дев'яти турнірах команда щонайменше виходила з групи. До фіналу доходила двічі, одного разу перемогла.

Після перемоги з рахунком 2:0 у товариському матчі на "Парк-де-Пренс" у квітні 1975 року португальці не могли перемогти французів понад 40 років.

До фіналу Євро-2016 Франція виграла у Португалії десять матчів поспіль.

Португалія та Франція зіграли 2:2 у третьому турі групового етапу Євро-2020 на "Пушкаш Арені" у Будапешті. Три з чотирьох голів було забито з пенальті.

В 6 останніх іграх французи пропустили лише одного разу, та й то з пенальті.

У всіх чотирьох поєдинках збірної Франції на Євро-2024 було забито не більше двох голів

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Португалії — 3,50;

Нічия — 3,10;

Перемога Франції — 2,46.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції — 0:1.