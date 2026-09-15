Збірна Іспанії продовжить контракт із головним тренером

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте незабаром продовжить свій контракт із командою.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинна угода з фахівцем розрахована до літа 2028 року. Новий контракт діятиме на два роки довше – до літа 2030 року.

Де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з літа 2022 року. Провів із командою 49 матчів, у яких здобув 37 перемог і зазнав двох поразок. Провів іспанців до перемог у Лізі націй-2023, Євро-2024 і чемпіонаті світу-2026.

До цього Де ла Фуенте тренував молодіжні збірні Іспанії різних вікових категорій, а також Португалете, Аурреру, Більбао Атлетик і Алавес. Раніше 65-річний фахівець поділився думкою щодо того, хто повинен виграти Золотий м'яч-2026.