Англія встановила неймовірне досягнення на Євро-2024

Збірна Англії здобула вольову перемогу у півфіналі Євро-2024 проти Нідерландів та стала першою командою в історії турніру, що вийшла у фінал, програючи в усіх матчах плейоф.

Про це повідомляє OptaJoe.

В 1/8 фіналі англійці протягом усього поєдинку поступалися Словаччині та змогли врятуватися лише на останній хвилині поєдинку. Вони вирвали перемогу лише в овертаймах.

У чвертьфінальному матчі проти Швейцарії підопічні Гарета Саутгейта також програвали по ходу зустрічі, однак зрівняли рахунок та перемогли у серії післяматчевих пенальті.

Нідерланди також забили англійцям першими, проте цього разу Англія здолала суперника ще в основний час.

1 - England are the first side in UEFA European Championship history to reach the final despite trailing in both the quarter-final and semi-final en route. Resolve. pic.twitter.com/YmB8qSqYBQ — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2024

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.