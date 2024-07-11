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Англія встановила неймовірне досягнення на Євро-2024

Микола Дендак — 11 липня, 12:37
Англія встановила неймовірне досягнення на Євро-2024

Збірна Англії здобула вольову перемогу у півфіналі Євро-2024 проти Нідерландів та стала першою командою в історії турніру, що вийшла у фінал, програючи в усіх матчах плейоф.

Про це повідомляє OptaJoe.

В 1/8 фіналі англійці протягом усього поєдинку поступалися Словаччині та змогли врятуватися лише на останній хвилині поєдинку. Вони вирвали перемогу лише в овертаймах.

У чвертьфінальному матчі проти Швейцарії підопічні Гарета Саутгейта також програвали по ходу зустрічі, однак зрівняли рахунок та перемогли у серії післяматчевих пенальті.

Нідерланди також забили англійцям першими, проте цього разу Англія здолала суперника ще в основний час.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

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