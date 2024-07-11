Англія встановила неймовірне досягнення на Євро-2024
Збірна Англії здобула вольову перемогу у півфіналі Євро-2024 проти Нідерландів та стала першою командою в історії турніру, що вийшла у фінал, програючи в усіх матчах плейоф.
Про це повідомляє OptaJoe.
В 1/8 фіналі англійці протягом усього поєдинку поступалися Словаччині та змогли врятуватися лише на останній хвилині поєдинку. Вони вирвали перемогу лише в овертаймах.
У чвертьфінальному матчі проти Швейцарії підопічні Гарета Саутгейта також програвали по ходу зустрічі, однак зрівняли рахунок та перемогли у серії післяматчевих пенальті.
Нідерланди також забили англійцям першими, проте цього разу Англія здолала суперника ще в основний час.
У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.