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Англія в топ-3 команд з найменшим xG на Євро-2024

Микола Дендак — 23 червня, 18:18
Англія в топ-3 команд з найменшим xG на Євро-2024

Збірна Англії посідає другу сходинку серед усіх команд чемпіонату Європи-2024 з футболу за найменшим xG у перших двох турах.

Про це повідомляє The xG Philosophy.

Англійці створили 1,44 очікуваних гола. Нижчий показник має лише Шотландія, у якої 0,79 xG. На третій сходинці опинилася Сербія (1,82).

Нагадаємо, напередодні Англія розписала мирову з Данією, а у першому турі мінімально виграла Сербію. Наступний матч англійці зіграють 25 червня проти Словенії.
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