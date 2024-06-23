Англія в топ-3 команд з найменшим xG на Євро-2024
Збірна Англії посідає другу сходинку серед усіх команд чемпіонату Європи-2024 з футболу за найменшим xG у перших двох турах.
Про це повідомляє The xG Philosophy.
Англійці створили 1,44 очікуваних гола. Нижчий показник має лише Шотландія, у якої 0,79 xG. На третій сходинці опинилася Сербія (1,82).
Нагадаємо, напередодні Англія розписала мирову з Данією, а у першому турі мінімально виграла Сербію. Наступний матч англійці зіграють 25 червня проти Словенії.