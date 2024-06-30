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Нагельсманн: Це був дуже дивний матч

Олександр Булава — 30 червня, 09:17
Нагельсманн: Це був дуже дивний матч

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн зміг внести корективи у гру з Данією (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера Німецький футбольний союз.

"Це був дуже дивний матч на вибування. Перші 20 хвилин у нашому виконанні були найкращими на цьому турнірі. Потім гру було ненадовго перервано, ми внесли деякі зміни та стали краще захищатися.

Ми сказали команді, що досі є фази, в яких ми працюємо не на 100%. Потрібно діяти більш терпляче і чекати на свої моменти", — сказав Нагельсманн.

У наступному раунді змагань "бундестім" зустрінеться з переможцем пари Іспанія — Грузія.

Збірна Данії з футболу Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 з футболу Юліан Нагельсманн

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