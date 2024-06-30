Нагельсманн: Це був дуже дивний матч

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн зміг внести корективи у гру з Данією (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера Німецький футбольний союз.

"Це був дуже дивний матч на вибування. Перші 20 хвилин у нашому виконанні були найкращими на цьому турнірі. Потім гру було ненадовго перервано, ми внесли деякі зміни та стали краще захищатися.

Ми сказали команді, що досі є фази, в яких ми працюємо не на 100%. Потрібно діяти більш терпляче і чекати на свої моменти", — сказав Нагельсманн.