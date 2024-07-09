Іспанія — Франція: прогноз редакції Чемпіона на півфінал Євро-2024

В очкуванні суперматчу Іспанія — Франція, в межах півфіналу Євро-2024, журналісти та редактори нашого сайту зробили традиційний прогноз.

Як і в попередньому — думки респондентів розділилися. Однак переважна більшість вважає, що у фіналі зіграють іспанці.

Нагадаємо, матч відбудеться у вівторок, 9 липня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

Андрій Твердохліб, 3:1

Іспанія — найсимпатичніша команда поточної першості. Франція самотужки не забила на цьому Євро жодного голу, а можна очікувати прориву, проте, мені бачиться, підопічним Дідьє Дешама це не допоможе. Так, у команди де ла Фуенте очевидні проблеми зі складом, але я вірю, що ця Іспанія здатна виграти трофей.

Хочеться, щоб бодай один із голів забив Ямаль — майже казкова історія вийде.

Максим Розенко, 2:1

Думаю, що іспанцям вистачить сил дійти до фіналу турніру. Прогнозую їх перемогу над французами з рахунком 2:1.

Денис Шаховець, 0:1

Ще одне протистояння, варте фіналу, яке не має фаворита. Обидві команди відіграли виснажливі чвертьфінальні поєдинки з екстратаймами, тому неодмінно спробують вирвати перемогу в основний час, аби приберегти сили на фінал. Букмекери більше вірять у "червону фурію", але я ризикну припустити, що французи зможуть вчергове надійно відіграти в обороні й заб'ють переможний м'яч, вибивши наразі чи не головного фаворита Євро-2024.

Станіслав Лисак, 1:0

Іспанія була фаворитом Євро від початку турніру і протягом кожного наступного матчу в якому вона грала. На думку багатьох, саме Німеччині було під силу зупинити "фурію роху", однак дива не сталося. З іншого боку Франція, яка досі не забили жодного голу з гри, маючи один з найдорожчих зірок світового футболу в нападі. Попри це підопічні Дідьє Дешама залишаються досвідченим і грізним суперником, якого не варто недооцінювати. Вважаю, що Іспанія має виграти в основний час, хоч і зробить це в напруженій боротьбі — 1:0.

Владислав Уткін, 1:2

Так, Іспанія справедливо вважається найсильнішою збірною цього Євро. Однак, у цьому конкретному поєдинку я віддам перевагу прагматичній Франції, яка, можливо, знову не вразить своєю грою, але і не дасть продемонструвати найкращі якості іспанцям. Головним моїм аргументом будуть кадрові проблеми у захисті "червоної фурії". Як показала гра з Німеччиною, травмованого Педрі ще може добре замінити Дані Ольмо, але втрата дискваліфікованого Дані Карвахаля, який мав би стримувати Кілліана Мбаппе, є справжньою проблемою для Іспанії. Відтак на позиції правого захисника варто чекати 38-річного ветерана Хесуса Наваса. Іншим варіантом є Начо, але тоді виникає питання хто буде грати центрбеком, враховуючи дискваліфікацію Робена Ле Нормана. На мою думку, Франція скористається цією проблемою та здобуде путівку у фінал Євро.

Андрій Яросименко, 2:1

Протягом попередніх матчів ми могли побачити неймовірну гру іспанців, кількість створених та кількість використаних моментів.

Збірна Франції на їхньому тлі виглядає набагато слабшою. До цього французам пощастило з автоголами, також були успішні серії пенальті.

Сподіваюся на дивовижний поєдинок, і мій прогноз — 2:1 на користь Іспанії.

Микола Дендак, 2:1

Скоріше побажання, ніж очікування. Здається, що буде чергова мінімальна перемога Франції або нульова нічия. Але я вірю у "фурію роха" і в те, що вона стане новим чемпіоном континентальної першості. Тому ризикну поставити на 2:1.

Ігор Чернявський, 0:2

Минулого разу я помилився і недооцінив іспанців, які у фантастичному матчі все ж вибили господарів Євро – Німеччину. Здавалося б, це досягнення тільки затверджує "фурію роху" як фаворита турніру, але є кілька "але".

І ці "але" — це дуже серйозні кадрові втрати в іспанців. Їм не допоможуть Педрі, Дані Карвахаль та Робен Ле Норман. Головні надії – на вибухових вінгерів Ніко Вільямса та Ламіна Ямала, але навіть у свій найкращий день цей дует не може гарантувати перемогу над таким грізним суперником, як Франція.

А от у "ле бльо" і близько немає таких же кадрових проблем, як в Іспанії. До того ж складається враження, що на груповому етапі та в 1/8 Франція грала з певним запасом, щоб сил вистачило на весь турнір. Вважаю, що такий підхід допоможе французам пройти знекровлену Іспанію і здобути омріяну путівку у фінал.

Олександр Булава, 2:1

Вважаю Іспанію фаворитом, як зустрічі, так і турніру. "Червона фурія" демонструє стабільність та тішить грою в атаці. Не стане для них проблемою відсутність декількох ключових гравців через солідну лаву запасних.

В той час як команда Дешама наразі не вражає. Однак французи вміють терпіти та у них в складі є Кіліан Мбаппе, який може використати напівмомент та ще не сказав свого слова на Євро.

Очікую від команд обережної гри до першого пропущеного гола, після якого гра може розкритися.

Перемога Іспанії — 2:1.

Максим Салівон, 1:0

Іспанія підтвердила статус найкращої по грі команди турніру у протистоянні з Німеччиною. Остання — господарка змагання та збірна, яка виглядає відчутно потужніше, ніж Франція. Колектив Дідьє Дешама знову не показав у атаці бодай половини свого потенціалу, хай і проявив себе в атаці краще, ніж у попередніх матчах.

Та проблема "ле бльо" в тому, що демонстрація цього самого потенціалу стає для команди таким же важким завданням, як для лідера колективу Кіліана Мбаппе якісна гра поза клубом за свою збірну. Тому не думаю, що з Іспанією Франція раптом "розквітне". Мінімальна перемога "фурії" без голів зі сторони чемпіона світу-2018.

А ось бейтинговий оператора Favbet, у матчі Іспанія — Франція більше шансів на успіх віддає "фурії роха".