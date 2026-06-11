Нащадок восьминога Пауля? Папуга-пророк назвав переможця матчу-відкриття на ЧС-2026

Напередодні старту чемпіонату світу-2026 увагу фанатів привернув незвичайний "експерт", який уже визначив переможця матчу-відкриття турніру. Мова про синьогорлого ара із зоопарку Лейпцига, який отримав шанс повторити славу легендарного восьминога Пауля.

Птахові запропонували зробити прогноз на поєдинок між збірними Мексики та ПАР, який відкриє Мундіаль. Процедура була максимально простою.

Перед ара поставили два м'ячі з назвами команд-учасниць. Після нетривалих роздумів пернатий "аналітик" впевнено обрав м'яч із написом "Мексика".

Таким чином птах передбачив перемогу господарів стартового матчу чемпіонату світу.

This parrot in Leipzig Zoo has predicted Mexico to beat South Africa in the opening game of the World Cup 😅 pic.twitter.com/MGxiZuEBBA — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 10, 2026

У зоопарку до ситуації поставилися з гумором. Директор установи Йорг Юнгольд пожартував, що вибір ара цілком можна пояснити його походженням. Річ у тім, що синьогорлі ара походять із Південної Америки, тому птах нібито просто підтримав "своїх".

Втім, у світі футболу до таких прогнозів традиційно ставляться дуже серйозно.

Уболівальники добре пам'ятають легендарного восьминога Пауля, який під час чемпіонату світу 2010 року став справжньою світовою знаменитістю завдяки своїм неймовірно точним прогнозам.

Саме після того турніру різні зоопарки почали регулярно залучати своїх мешканців до передбачення результатів великих футбольних подій. Лейпцигський зоопарк також підтримує цю традицію вже багато років.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.