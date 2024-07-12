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Вівіан: Іспанія виграла 6 матчів на Євро-2024, залишився сьомий

Андрій Яросименко — 12 липня, 09:15
Вівіан: Іспанія виграла 6 матчів на Євро-2024, залишився сьомий

Захисник збірної Іспанії Дані Вівіан сказав, що команді залишилося виграти останній матч на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Ну, ми вже виграли шість матчів поспіль на цьому Євро. Ми хочемо, щоб їх стало сім. Все повинно обертатися навколо того, як ви живете, як ви ставитеся до речей. Ми хочемо робити все якнайкраще кожного разу, кожного дня. Слова — це лише те, що ви потім маєте перетворити на реальність, ви маєте зробити їх правдою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться в неділю 14 липня, о 22:00 за київським часом, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.

Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагань.

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