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Вербрюгген — про поразку на Євро-2024: Я почуваюся спустошеним

Андрій Яросименко — 11 липня, 08:50
Вербрюгген — про поразку на Євро-2024: Я почуваюся спустошеним

Воротар збірної Нідерландів Барт Вербрюгген сказав, що почувається спустошеним після поразки в півфінальному матчі Євро-2024 проти Англії (2:1).

Його слова передає УЄФА.

"Зараз досить важко підсумувати свої емоції. Я просто почуваюся трохи спустошеним. Мрія розпалася. Я розчарований.

Ми добре підготувалися до пенальті. У нас було уявлення про те, що він збирається зробити. Він зробив саме те, що ми очікували. Я був близький. Але це був дуже хороший удар, тому вся честь Гаррі Кейну.

Я ще не знаю що ми могли зробити по-іншому. Зрештою, ми трохи більше захищалися, ніж атакували, але вони насправді не загрожували воротам, я ніколи не відчував, що ми збираємося пропустити, але, на жаль, ми це зробили двічі", — сказав голкіпер.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

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