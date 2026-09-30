У фінальній третині поля нам не вистачило майстерності: Гордон – про перемогу над Чехією у Лізі націй

Нападник збірної Англії Ентоні Гордон після перемоги над Чехією у 2-му турі Ліги націй заявив, що команді під час завершення атак не вистачило майстерності, і тому потрібно ще відпрацьовувати аспекти гри.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Гра була хорошою; ми домінували. Напевно, нам слід було забити більше голів наприкінці матчу – мабуть, у фінальній третині поля нам не вистачило майстерності.

Є кілька моментів, над якими нам потрібно попрацювати. Складалося враження, що коли у суперників залишився на одного гравця менше, ми поводилися трохи занадто пасивно і занадто часто віддавали м'яч супернику".

Зауважимо, що підопічні Томаса Тухеля переграли чехів з рахунком 2:0 після того, як суперник залишилося в меншості внаслідок вилучення Павела Шульца на 25-й хвилині.

Гордон відкрив рахунок у цій зустрічі. Для нього це його 6-й гол у складі "трьох левів".