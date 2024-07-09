Ван де Вен: Ми проаналізували помилки після матчу з Туреччиною

Захисник збірної Нідерландів Мікі ван де Вен сказав, що команда проаналізувала матч 1/4 фіналу Євро-2024 проти Туреччини (2:1) щоб покращити навички в грі проти Англії.

Його слова передає УЄФА.

"Зрозуміло, що всі гравці хочуть потрапити в стартовий склад, але коли я виходжу на заміну, я просто хочу показати, що я можу робити щоразу, коли маю нагоду.

Ми проаналізували весь матч проти Туреччини, а не лише останні десять хвилин, щоб обговорити, що пройшло добре і що нам слід покращити. Хоча, так, кінець цієї гри продемонстрував менталітет нашої команди та те, як ми всі можемо працювати разом", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що Нідерланди вперше за 20 років вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. У наступній стадії змагань підопічні Кумана зіграють зі збірною Англії. Гра відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.

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