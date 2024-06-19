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Станчу та шедевр від Гюлера: УЄФА представила найкращі голи першого туру Євро-2024

Владислав Уткін — 19 червня, 16:10
Станчу та шедевр від Гюлера: УЄФА представила найкращі голи першого туру Євро-2024

УЄФА опублікувала добірку найкращих забитих м'ячів першого туру Євро-2024 з футболу.

До списку увійшли голи Арди Гюлера та Мерта Мюлдура (Туреччина) у ворота Грузії, Ніколає Станчу (Румунія) у ворота України, та Ніколи Барелли (Італія) у ворота Албанії.

Проголосувати за найкращий гол можна за цим посиланням.

Раніше ми повідомляли про те, як суперкомп'ютер Opta оцінює шанси збірних на Євро-2024 після зіграного першого туру.

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