Станчу та шедевр від Гюлера: УЄФА представила найкращі голи першого туру Євро-2024

УЄФА опублікувала добірку найкращих забитих м'ячів першого туру Євро-2024 з футболу.

До списку увійшли голи Арди Гюлера та Мерта Мюлдура (Туреччина) у ворота Грузії, Ніколає Станчу (Румунія) у ворота України, та Ніколи Барелли (Італія) у ворота Албанії.

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🇹🇷 Mert Müldür vs Georgia

🇷🇴 Nicolae Stanciu vs Ukraine

🇮🇹 Nicolò Barella vs Albania

🇹🇷 Arda Güler vs Georgia



@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024

Проголосувати за найкращий гол можна за цим посиланням.

Раніше ми повідомляли про те, як суперкомп'ютер Opta оцінює шанси збірних на Євро-2024 після зіграного першого туру.