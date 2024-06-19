Станчу та шедевр від Гюлера: УЄФА представила найкращі голи першого туру Євро-2024
УЄФА опублікувала добірку найкращих забитих м'ячів першого туру Євро-2024 з футболу.
До списку увійшли голи Арди Гюлера та Мерта Мюлдура (Туреччина) у ворота Грузії, Ніколає Станчу (Румунія) у ворота України, та Ніколи Барелли (Італія) у ворота Албанії.
Проголосувати за найкращий гол можна за цим посиланням.
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