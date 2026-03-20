Інтер хоче продовжити контракт з одним із лідерів півзахисту

Олексій Мурзак — 20 березня 2026, 16:53
Інтер хоче продовжити контракт із 29-річним хавбеком Ніколою Бареллою.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, півзахиснику буде запропоновано контракт до 2031-го року зі значним підвищенням зарплати. Його чинна угода з клубом спливає влітку 2029 року.

У поточному сезоні Барелла провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер, відзначившись одним голом і 7 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 60 мільйонів євро.

Цікаво, що раніше інше італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що міланський клуб готовий продати Бареллу, якщо по ньому найдійде вигідна пропозиція. 

Форвард Інтера змінив спортивне громадянство
Основний хавбек Інтера вибув на кілька тижнів через травму
Лунін опинився у сфері інтересів італійського топклубу
Чалханоглу близький до відходу з Інтера
Ключовий хавбек Інтера отримав чергову травму

