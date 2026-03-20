Інтер хоче продовжити контракт з одним із лідерів півзахисту

Інтер хоче продовжити контракт із 29-річним хавбеком Ніколою Бареллою.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, півзахиснику буде запропоновано контракт до 2031-го року зі значним підвищенням зарплати. Його чинна угода з клубом спливає влітку 2029 року.

У поточному сезоні Барелла провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер, відзначившись одним голом і 7 асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 60 мільйонів євро.

Цікаво, що раніше інше італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що міланський клуб готовий продати Бареллу, якщо по ньому найдійде вигідна пропозиція.