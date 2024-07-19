УЄФА може дискваліфікувати лідерів збірної Іспанії через скандальне святкування

УЄФА може дискваліфікувати футболістів збірної Іспанії Альваро Морату та Родрі через скандальне святкування перемоги на Євро-2024.

Про це повідомляє ESPN.

Розслідування розпочнеться через пісню, яку співали ці гравці. У ній були слова "Гібралтар — це Іспанія". Зазначимо, що півзахисник Манчестер Сіті Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Також напередодні Мората перейшов з Атлетико Мадрид у Мілан.

Нагадаємо, раніше у скандал, після перемоги на Копа Америка-2024, також потрапили гравці Аргентини. У пісні, яку співали Енцо Фернандес та ще кілька футболістів, йшлося про те, що французькі футболісти представляють Францію, але всі вони родом з африканських країн. Також у тексті Кіліан Мбаппе називається геєм.

Партнер Фернандеса по Челсі Веслі Фофана публічно розкритикував свого одноклубника та відписався від нього в Instagram. Те саме зробили й інші французькі гравці лондонського клубу.

Після інциденту Челсі повідомив про початок внутрішнього дисциплінарного розслідування.