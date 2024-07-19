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Мілан оголосив про трансфер Морати

Владислав Уткін — 19 липня, 14:17
Мілан оголосив про трансфер Морати

Нападник збірної Іспанії та мадридського Атлетико Альваро Мората став гравцем італійського Мілана.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Мілан активував клаусулу в 13 млн євро та підписав контракт із гравцем до 2028 року.

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.

Раніше повідомлялося, що зарплата іспанця в Мілані буде становити 5 млн євро за сезон.

Мілан Мората

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