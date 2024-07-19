Мілан оголосив про трансфер Морати

Нападник збірної Іспанії та мадридського Атлетико Альваро Мората став гравцем італійського Мілана.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Мілан активував клаусулу в 13 млн євро та підписав контракт із гравцем до 2028 року.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫



Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 19, 2024

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.

Раніше повідомлялося, що зарплата іспанця в Мілані буде становити 5 млн євро за сезон.