Мілан оголосив про трансфер Морати
Нападник збірної Іспанії та мадридського Атлетико Альваро Мората став гравцем італійського Мілана.
Про це повідомила пресслужба "россонері".
Мілан активував клаусулу в 13 млн євро та підписав контракт із гравцем до 2028 року.
В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.
Раніше повідомлялося, що зарплата іспанця в Мілані буде становити 5 млн євро за сезон.