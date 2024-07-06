Визначився найкращий гравець матчу Португалія — Франція

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Євро-2024 проти Португалії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Він також отримав найвищу оцінку від Sofascore. Його гру оцінили у 8.2 бали. Він здійснив 6 вдалих спроб дриблінгу з 8, віддав 17 точних передач з 18 (89%) та виграв 7 дуелей з 10.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Франція перемогла Португалію в серії післяматчевих пенальті. У півфіналі підопічні Дешама зустрінуться з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.

Після матчу наш сайт зібрав найцікавіші факти, пов'язані з цим поєдинком та історичні серії, які він або перервав, або продовжив.