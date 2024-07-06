Перемога Франції над Португалією увійшла в історію: розповідаємо чому

Сьогодні, 5 червня, збірна Франції здобула історичну перемогу над Португалією у чвертьфіналі Євро-2024 з футболу. Проте чому цей результат є історичним? Розповімо прямо зараз.

Епоха Роналду завершилася

Легендарний футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше в історії завершив чемпіонат Європи без забитих м'ячів. Це було 6 Євро, на якому він брав участь. Загалом у нього 14 голів у 31 матчі.

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Фартовий Нголо Канте

Як би це дивно не звучало, але коли Нголо Канте з'являється на полі у матчах чемпіонатів Європи та світу, то збірна Франції не програє. З сьогоднішньою грою ця серія триває вже 20 поєдинків.

Півфінал Євро без голів

Французи — перші в історії, хто вийшли у півфінал, не забивши жодного голу з гри. На Євро-2024 на рахунку Франції лише 3 забитих м'ячі. 2 з них — автоголи, а ще один забив Кіліан Мбаппе з пенальті (його перший гол на Євро за всю кар'єру).

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Прогнозована нічия

Збірні Франції та Португалії зіграли між собою загалом 5 матчів на усіх чемпіонатах Європи. Що цікаво, у всіх поєдинках основний час завершувався внічию. Проте вперше в історії, переможець поєдинку в плейоф Євро визначився в серії пенальті (до цього команди здобували перемоги в овертаймах).