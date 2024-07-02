Туреччина здолала Австрію на шляху до чвертьфіналу Євро-2024

Збірна Туреччини здобула мінімально перемогу над Австрією в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Підопічні Вінченцо Монтелла відкрили рахунок вже на першій хвилині гри. Меріх Демірал забив найшвидший гол в історії плей-оф чемпіонатів Європи, а потім зробив дубль на початку другої половини гри.

Фото — УЄФА

Австрія доволі швидко відквитала один м'яч зусиллями Міхаеля Грегорича та продовжувала створювати тиск на ворота суперника.

Фото — УЄФА

Попри все голкіпер збірної Туреччини Мерт Гюнок став героєм нації, здійснивши фантастичний сейв після відскоку м'яча від газону на 94-й хвилині поєдинку.

Фото — УЄФА

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 2 липня

Австрія — Туреччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Демірал, 0:2 - 59 Демірал, 1:2 - 66 Грегорич

Австрія: Пентц, Мвене (Прасс 46), Лінхарт (Вобер 64), Дансо, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід (Грегорич 46), Забітцер, Лаймер (Грілліч 64), Арнаутович

Туреччина: Гюнок, Мюлдюр, Демірал, Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу (Кахведжі 83), Айхан, Юксек (Окзан 58), Їлдиз (Актюркоглу 78), Гюлер (Йокушлу 78), Їлмаз.

Попередження: Кокджу 11 (пропускає наступний матч, Шмід 38, Юксек 42 (пропускає наступний матч), Лінгарт

У чвертьфіналі турки зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.