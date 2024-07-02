Туреччина здолала Австрію на шляху до чвертьфіналу Євро-2024
Збірна Туреччини здобула мінімально перемогу над Австрією в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.Підопічні Вінченцо Монтелла відкрили рахунок вже на першій хвилині гри. Меріх Демірал забив найшвидший гол в історії плей-оф чемпіонатів Європи, а потім зробив дубль на початку другої половини гри.
Австрія доволі швидко відквитала один м'яч зусиллями Міхаеля Грегорича та продовжувала створювати тиск на ворота суперника.
Попри все голкіпер збірної Туреччини Мерт Гюнок став героєм нації, здійснивши фантастичний сейв після відскоку м'яча від газону на 94-й хвилині поєдинку.
1/8 фіналу, 2 липня
Австрія — Туреччина 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 1 Демірал, 0:2 - 59 Демірал, 1:2 - 66 Грегорич
Австрія: Пентц, Мвене (Прасс 46), Лінхарт (Вобер 64), Дансо, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід (Грегорич 46), Забітцер, Лаймер (Грілліч 64), Арнаутович
Туреччина: Гюнок, Мюлдюр, Демірал, Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу (Кахведжі 83), Айхан, Юксек (Окзан 58), Їлдиз (Актюркоглу 78), Гюлер (Йокушлу 78), Їлмаз.
Попередження: Кокджу 11 (пропускає наступний матч, Шмід 38, Юксек 42 (пропускає наступний матч), Лінгарт
У чвертьфіналі турки зустрінеться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.