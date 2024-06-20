Кальцоне: Збірна Словаччини повинна викластися на 110 відсотків у матчі з Україною

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцоне вважає, що його гравці повинні показати свій максимум у матчі другого туру Євро-2024 проти України.

Цитує наставника УЄФА.

"Україна має чудову якість та ідентичність. Вони грають під орудою нового тренерського штабу. На нас очікує важкий суперник, але в нас також є свої якості.

Наша найбільша сила — скромність. Ми повинні викластися на 110 відсотків, якщо хочемо порадувати наших уболівальників.

Не думаю, що було важко підготувати гравців морально. Ейфорія після перемоги над Бельгією тривала кілька годин, але трьох очок точно не вистачить, щоб вийти до плей-оф. Поки що ми не маємо приводів для святкування, ми повністю зосереджені на матчі", — відзначив Кальцоне.