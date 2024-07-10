Дешам: Іспанія володіла грою краще, ніж ми

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що Іспанія краще володіла грою у півфінальному матчі Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми змогли відкрити рахунок, і це було чудово. Але Іспанія володіла грою краще, ніж ми. Ми не грали так добре, не грали так вертикально, як я хотів. Але ми тиснули до самого кінця.

Потрібно бути максимально розслабленим і влучати в ціль. Це те, чого нам не вистачало. Проте ми дійшли до півфіналу і знайшли спосіб забивати, завдяки Коло Муані. Звичайно, було б краще, якби ми були такими ж ефективними, як раніше", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою іспанців з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.