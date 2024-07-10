Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Дешам: Іспанія володіла грою краще, ніж ми

Микола Дендак — 10 липня, 00:48
Дешам: Іспанія володіла грою краще, ніж ми

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що Іспанія краще володіла грою у півфінальному матчі Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми змогли відкрити рахунок, і це було чудово. Але Іспанія володіла грою краще, ніж ми. Ми не грали так добре, не грали так вертикально, як я хотів. Але ми тиснули до самого кінця.
Потрібно бути максимально розслабленим і влучати в ціль. Це те, чого нам не вистачало. Проте ми дійшли до півфіналу і знайшли спосіб забивати, завдяки Коло Муані. Звичайно, було б краще, якби ми були такими ж ефективними, як раніше", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою іспанців з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам Євро-2024 з футболу

Дідьє Дешам

Дешам: Мбаппе зіграє з Іспанією на 110% від своїх можливостей
Дешам: Ми йдемо у півфінал, щоб виграти його
Дешам: У Португалії, як і у нас, були проблеми на Євро-2024
Криза жанру режисера Дешама затягнулася. Чому матч Франція — Бельгія — ганебна реклама футболу
Дешам: Ми повинні підготуватися до серії пенальті

Останні новини