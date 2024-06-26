Тедеско: Ця група була складнішою, ніж багато хто думав

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що група E на Євро-2024 виявилася значно складнішою, ніж очікувалося.

Його слова передає УЄФА.

"Ми знали, що сьогодні не можемо програти. Послання було чітким, ми хотіли грати і намагалися перемогти. Гравці виклалися на повну. Ми можемо забити раніше, можемо забити більше, тоді багато речей даються легше. Я пишаюся своєю командою, тому що вони добре зіграли в кінці - якщо ти пропускаєш один гол, ти вилітаєш.

Ця група виявилася складнішою, ніж багато хто думав. На папері ви можете бути фаворитами, але ви повинні грати, а цим командам абсолютно нічого втрачати. Вони грають ззаду, можуть втратити м'яч. Вони також мають якісних гравців, у нас немає маленьких команд", — сказав наставник.

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи бельгійці зіграли в нульову нічию зі збірною України.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.