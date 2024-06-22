Португалія розгромила Туреччину та вийшла у плей-оф Євро-2024: огляд матчу

Збірна Португалії здобула розгромну перемогу над Туреччиною в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Ця перемога забезпечила португальцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою когось з групи A, B, або С.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 22 червня

Туреччина — Португалія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Сілва, 0:2 - 28 Акайдин (а.г.), 0:3 - 56 Фернандеш.

Туреччина: Баїндир, Челік, Акайдин (Демірал 70), Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу (Язиджи 46), Айхан (Юксек 58), Акгюн (Гюлер 70), Чалханоглу, Актюркоглу (Їлдиз 58), Їлмаз.

Португалія: Кошта, Мендеш, Пепе (Антоніу Сілва 83), Діаш, Канселу (Семеду 68), Пальїнья (Рубен Невеш 46), Фернандеш, Вітінья (Жоау Невеш 88), Леау (Нету 46), Бернарду Сілва, Роналду.

Попередження: Бардакджі 25, Акайдин 42, Челік 42 — Леау 39, Пальїнья 45.

Нагадаємо, в першому турі Португалія в компенсований час дотиснула Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію.

В останньому турі групового етапу португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.