Монтелла: Ми хочемо насолоджуватися перемогою над Чехією

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла розповів, що команда хоче насолоджуватися перемогою над Чехією (2:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми багато років не виходили з групи, тому ми дуже щасливі. Нам вдалося подолати складні ситуації в матчі проти Чехії. Ми хочемо насолоджуватися цією перемогою. Із завтрашнього дня ми зосередимося на наступному матчі та прагнемо продовжувати творити історію. Частина наших гравців не зіграє в матчі з Австрією, і ми відчуємо їхню відсутність.

Нам потрібно відновитися, і в нас попереду шість днів. У таких матчах ми повинні контролювати свої емоції та бути обережнішими з контролем м’яча. Австрія очолила дуже важку групу. Там гравці дуже швидкі, дуже плавні, команда гідна великого захоплення", — сказав наставник.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.