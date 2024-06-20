Кальцоне: Україна буде важким суперником – для мене вони були одними з фаворитів групи

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцоне вважає Україну одним із фаворитів групи Е на Євро-2024 та очікує важкого матчу.

Його слова цитує УЄФА.

" Наші гравці зробили все можливе проти Бельгії. Вони дали собі шанс своєю грою, і ми перемогли чудову команду. Це була величезна перемога, але ми повинні продовжувати працювати. Якщо ми хочемо досягти нашої мрії, ми повинні набирати очки і в наступних іграх. Україна буде важким суперником – для мене вони були одними з фаворитів групи. Я сказав хлопцям, що ми повинні бути налаштовані на те, що ми можемо бути рівними найкращим", – сказав наставник.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.