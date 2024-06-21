Пробеж — про збірну Австрії: Вони грають в агресивний футбол, тому нам доведеться грати так само

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж вважає, що його команді треба грати тактикою опонентів у матчі проти Австрії на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Австрія грає в агресивний футбол, тому нам доведеться робити те саме. Але, з іншого боку, цього недостатньо. Я хочу, щоб ми робили й те, і інше: грати агресивно, але також грати в хороший футбол. Якщо ми поєднаємо ці елементи, тоді наші шанси на перемогу збільшаться.

Чи була у мене безсонна ніч перед цією грою? Точно ні. Загалом я дуже добре сплю, особливо коли знаю, що як тренер я зробив усе можливе, щоб підготувати команду. Я навіть трохи спав у машині, коли ми їхали з готелю на стадіон", — сказав фахівець.

Нагадаємо, збірна Польщі зустрінеться з Австрією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу. Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок — о 19:00 за київським часом.

Поляки в першому турі зазнали поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1. Австрія також має 0 залікових пунктів. Австрійці поступилися Франції.