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Дешам: Ми йдемо у півфінал, щоб виграти його

Микола Дендак — 6 липня, 08:45
Дешам: Ми йдемо у півфінал, щоб виграти його

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів, що його команда йде у півфінал Євро-2024 лише за перемогою.

Слова наставника передає УЄФА.

"Це був дуже напружений, в'язкий матч. Все могло піти як завгодно, навіть якби ми провели більш напружену кінцівку матчу в додатковий час з меншим володінням м'яча. Далася взнаки і втома. Все вирішили дрібні деталі, але я радий за групу. Вони виклалися на повну і переломили ситуацію в потрібний для нас бік.
Ми у півфіналі, і це те, що ми не повинні сприймати як належне, навіть якщо ми, можливо, звикли до цього останнім часом. Я вже насолоджувався перебуванням у чвертьфіналі. Тепер ми йдемо, щоб виграти його", — сказав Дешам.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Франція перемогла Португалію в серії післяматчевих пенальті. У півфіналі підопічні Дешама зустрінуться з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.

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