УЄФА змінила рекомендації щодо гри рукою — джерело

Перед стартом Євро-2024 УЄФА змінила рекомендації щодо гри рукою у власному штрафному майданчику.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, напередодні старту Євро-2024 куратор рефері УЄФА Роберто Розетті приїжджав до таборів кожної збірної та проводив зустрічі з футболістами, розповідаючи про нові суддівські рекомендації. Однією з тез Розетті було прохання не прибирати руки за спину у власному штрафному майданчику.

Нагадаємо, "фурія роха" у чвертьфіналі перемогла збірну Німеччини та вийшла в півфінал континентальної першості, де вона зустрінеться із Францією, яка здолала Португалію у серії післяматчевих пенальті.

На останніх хвилинах матчу Іспанія — Німеччина німецький футболіст Джамал Мусіала поцілив у руку Марка Кукурельї, який знаходився в штрафному майданчику. Але арбітр та відеопомічники не наважилися поставити пенальті.