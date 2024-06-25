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Букмекери назвали фаворита матчу Україна — Бельгія

Максим Салівон — 25 червня, 22:00
Букмекери назвали фаворита матчу Україна — Бельгія

Збірна Бельгії буде фаворитом у грі проти збірної України в межах третього туру групового раунду чемпіонату Європи з футболу.

На думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має менше шансів на перемогу. Фавбет дає на матч наступні коефіцієнти:

Перемога України — 5,10;

Нічия — 4,05;

Перемога Бельгії — 1,71.

А от найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию (1:1).

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Матч Україна — Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Штутгарт Арена" у Штутгарті (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Гра буде третьою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, а в другій зустрічі здобула вольову перемогу над Словаччиною.

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Євро-2024 з футболу

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