Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Стало відомо про стан Варги після жахливого зіткнення у матчі з Шотландією

Микола Дендак — 24 червня, 00:36
Стало відомо про стан Варги після жахливого зіткнення у матчі з Шотландією

Футболіста збірної Угорщини Барнабаша Варгу доставили в лікарню в Штутгарті після зіткнення у матчі проти Шотландії (1:0), його стан стабільний.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Федерацію футболу Угорщини.

Він отримав травму на 69 хвилині поєдинку, також після штрафного, в якому воротар шотландців ліктем влучив у голову гравцю. Після зіткнення Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.

Збірна Шотландії з футболу Збірна Угорщини з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Угорщини з футболу

Саллай став найкращим гравцем матчу Шотландія — Угорщина за версією УЄФА
Визначився найкращий гравець матчу Шотландія — Угорщина за версією SofaScore
Угорщина вирвала перемогу в Шотландії на Євро-2024
Ніхто не самотній: Собослаї розповів про єдність збірної Угорщини
Шотландія та Угорщина оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Останні новини