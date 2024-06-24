Стало відомо про стан Варги після жахливого зіткнення у матчі з Шотландією

Футболіста збірної Угорщини Барнабаша Варгу доставили в лікарню в Штутгарті після зіткнення у матчі проти Шотландії (1:0), його стан стабільний.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Федерацію футболу Угорщини.

Він отримав травму на 69 хвилині поєдинку, також після штрафного, в якому воротар шотландців ліктем влучив у голову гравцю. Після зіткнення Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля.

The Hungarian Football Federation has confirmed Barnabas Varga’s condition is stable and he has been taken to hospital in Stuttgart. — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2024

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.