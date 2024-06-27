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Визначилися усі пари плей-оф Євро-2024

Микола Дендак — 27 червня, 00:01
Визначилися усі пари плей-оф Євро-2024

Визначились усі пари 1/8 фіналу Євро-2024 за підсумками групового етапу.

Зокрема, на першій стадії плей-оф Бельгія зустрінеться з Францією, Італія протистоятиме Швейцарії, а господарка турніру Німеччина поміряється силами з Данією.

Пари 1/8 фіналу Євро-2024

  • Іспанія — Грузія
  • Німеччина — Данія
  • Португалія — Словенія
  • Франція — Бельгія
  • Румунія — Нідерланди
  • Австрія — Туреччина
  • Англія — Словаччина
  • Швейцарія — Італія

Перші матчі плей-оф відбудуться у суботу, 29 червня.

Нагадаємо, збірна України вилетіла з чемпіонату Європи після нічиєї з Бельгією, попри 4 залікові бали. Усі команди у квартеті Е набрали однакову кількість очок, проте в українців була найгірша різниця забитих/пропущених м'ячів.

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