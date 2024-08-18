Він смішна людина: Голланд прокоментував пісню Кукурельї

Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд вважає захисника Челсі та збірної Іспанії Марка Кукурелью смішним.

Його слова передає Ян-Оге Фйортофт.

"Голланд щойно сказав мені після того, як я запитав його про "пісню Голланда" від Кукурельї: "Він смішна людина. Минулого сезону він попросив мою футболку. І цього літа він співає пісню про мене", — написав він у соцмережі "Х" (Twitter).

Haaland just told me after I asked him about Cucurella‘s „Haaland song“: - He is a funny man. Last season he asked for my shirt. And this summer he sings a song about me @ViaplayFotball — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) August 18, 2024

Напередодні Манчестер Сіті впевнено переміг Челсі в 1 турі Англійської Прем'єр-ліги. Одним із голів відзначився норвезький форвард.

Нагадаємо, Кукурелья зі збірною Іспанії тріумфував на чемпіонаті Європи 2024. Після закінчення Євро-2024 він заспівав пісню: "Кукурелья їсть паелью, Кукурелья п'є Естреллу, Голланд тремтить, тому що йде Кукурелья".