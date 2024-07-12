Стала відома доля Саутгейта у збірній Англії після Євро-2024

Футбольна асоціація Англії планує залишити Гарета Саутгейта на посаді головного тренера національної збірної після Євро-2024.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що це рішення ніяк не залежить від результату фінального матчу проти Іспанії. Контракт Саутгейта розрахований до грудня 2024-го, і керівники асоціації хочуть, щоб він очолював збірну на Чемпіонаті світу-2026.

Нагадаємо, за його керівництва Англія вдруге дійшла до фіналу чемпіонату Європи, при тому, що раніше ніколи не грала на цій стадії. Минулого року англійці поступилися у серії пенальті Італії.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.