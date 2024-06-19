Сільвіньйо — про матч із Хорватією: Хорвати добре тренувалися протягом останніх років

Головний тренер збірної Албанії з футболу Сільвіньйо підсумував матч збірної Хорватії проти Албанії та похвалив хорватів за наполегливу працю.

Його слова передає УЄФА.

"Перш за все, ви повинні поважати іншу сторону, тому що Хорватія справді добре працювала протягом останніх кількох років. У них неймовірні гравці. Всю гру важко проаналізувати. У першому таймі ми грали дуже добре, у другому таймі у нас були труднощі близько 15-20 хвилин, але в кінці гри ми заслужили нічию", — сказав тренер.

Нагадаємо, у нещодавньому поєдинку на Євро-2024 Албанія на останніх хвилинах вирвала нічию з Хорватією.

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі Албанія буде грати проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Італією. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.