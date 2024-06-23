Суперкомп'ютер визначив шанси збірної України вийти в плей-оф Євро-2024 перед грою з Бельгією

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив шанси команд на вихід до плей-оф чемпіонату Європи-2024 після завершення матчів другого туру групового етапу континентальної першості.

На думку штучного інтелекту, збірна України має 59,77% на вихід до 1/8 фіналу Євро. Попри доволі високу ймовірність на успіх, варто зазначити, що підопічні Сергія Реброва мають найменше шансів на вихід у наступний етап турніру серед команд групи E.

Збірні Румунії та Бельгії — абсолютні фаворити на вихід з групи (83,72% та 82,06% відповідно). Трохи більше шансів за Україну має команда Словаччини — 67,33%.

Головним фаворитом на чемпіонаті Європи наразі є збірна Франції — 18,76% шансу на виграш Євро. Також високо оцінюють шанси Німеччини, Англії та Іспанії (17,86%, 16,60% та 14,42% відповідно).

Зазначимо, що в останньому турі Євро-2024 збірна України зіграє з Бельгією, а Словаччина зустрінеться з Румунією.

Сьогодні, 23 червня, відбудуться перші матчі третього туру групового етапу континентальної першості.