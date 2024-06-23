Швейцарія зіграє з Німеччиною, Шотландія — з Угорщиною у вирішальних матчах групи A

У неділю, 23 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно два матчі третього туру групового етапу.

Завершальні поєдинки відбудуться в групі A. Господар турніру Німеччина зустрінеться зі Швейцарією, а Шотландія зіграє з Угорщиною.

Євро-2024, Німеччина

3 тур, Група A, 23 червня

22:00 Швейцарія — Німеччина

22:00 Шотландія — Угорщина

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Раніше Чемпіон визначив 5 найкращих голів другого туру Євро-2024 — серед них і два взяття воріт від збірної України.