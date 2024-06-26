Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в грі з Бельгією

Суперкомп'ютер Opta визначив шанси на результати матчу другого туру групового етапу Євро-2024 між Україною та Бельгією.

На думку штучного інтелекту, шанс на перемогу підопічних Сергія Реброва складає 20,5%, на нічию ймовірність 23,4%, а перемога Бельгії оцінюється у 56,1%.

Зазначається, що суперкомп'ютер Opta провів 10 тисяч передматчевих симуляцій і лише в 44,8% Україна здобула результати, які дозволять вийти в 1/8 фіналу континентальної першості. Водночас бельгійці за версією ШІ мають 86,7% ймовірність на вихід у плей-оф змагань.

Прогноз від Opta на успіх збірної України в матчі з Белгією

Також Opta зробила прогноз на стартовий склад. На думку аналітичного порталу, Сергій Ребров не зробить жодної заміни в порівнянні з поєдинком проти Словаччини (2:1).

Прогнозований склад збірної України від суперкомп'ютера Opta

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Раніше ми повідомили сценарії, за яких Україна може вийти до 1/8 континентальної першості.