Збірна України набрала рекордну кількість очок у групі чемпіонату Європи

Збірна України з футболу на чемпіонаті Європи-2024 набрала рекордну кількість очок на груповому етапі континентальних першостей.

За підсумками виступів у групі E підопічні Сергія Реброва набрали 4 очки в трьох іграх. У першому турі українці розгромно поступилися Румунії (3:0), потім переграли Словаччину (2:1) та зіграли внічию з Бельгією 0:0.

Раніше збірна України не набирала понад три очки на Євро. У 2012 році "синьо-жовті" набрали три залікові пункти після історичної перемоги над Швецією (2:1), у 2016 збірна програла усі три гри та покинула турнір з 0 балів, а у 2021 році, на перенесеному Євро-2020 Україна посіла третє місце з трьома очками та в підсумку пройшла до чвертьфіналу змагань.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 👏#EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Раніше Сергій Ребров пояснив, чому збірна України не кваліфікувалася до плей-оф Євро-2024.