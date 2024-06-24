Угорщина здолала Шотландію на Євро-2024: огляд матчу

Збірна Угорщини на останніх хвилинах матчу вирвала перемогу в Шотландії в третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Цей результат означає, що Угорщина посіла третє місце в групі з трьома балами, а Шотландія опустилася на останню сходинку та покинула турнір.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група А, 3 тур, 23 червня

Шотландія — Угорщина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+10 Чобот.

Збірна Шотландії: Ганн, Ралстон (Маклін 83), Робетсон (Морган 89), Мактоміней, Генлі, Макгінн (Армстронг 76), Макгрегор, Адамс (Шенкленд 76), Гендрі, Гілмор (Крісті 83), Маккенна.

Збірна Угорщини: Гулачі, Орбан, Собослаї, Керкез (Ж. Надь 86), Шафер, Болла (Чобот 86), Стайлс (А. Надь 61), Варга (Адам 74), Саллай, Ботка, Дардай (Салай 74).

Попередження: Мактоміней 50 — Стайлс 18, Орбан 26, Шафер 44, Кляйнгайслер 75, Чобот 90+11.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

Своєю чергою Шотландія в першому турі розгромно програла Німеччині, а пізніше розписала мирову зі Швейцарією.