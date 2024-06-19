Шакірі забив фантастичний гол у ворота Шотландії, який став історичним

Лідер збірної Швейцарії Джердан Шакірі зрівняв рахунок у грі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Шотландії.

Вінгер Чикаго Файр на 26-й хвилині поєдинку пробив з-за меж штрафного майданчику і влучив точно в дев'ятку.

Для швейцарця цей гол став історичним. Шакірі став першим в футболістом, який забив на трьох останніх чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи (2014, 2018, 2022 та 2016, 2020, 2024).

Нагадаємо, що Швейцарія в першому турі виявилася сильнішою за Угорщину, а Шотландія поступилася збірній Німеччині.