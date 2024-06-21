Капітан Словаччини: Дозволили Україні перевернути гру

Збірна Словаччини з футболу розчарована результатом матчу з Україною на Євро-2024.

Про це розповів капітан словаків Мілан Шкриняр у коментарі УЄФА.

"Перший тайм пройшов добре, але після перерви ми не змогли грати на такому ж високому рівні. Ми не дотримувалися вказівок, дозволили супернику перевернути гру.

Ми розчаровані, хотіли, щоб усе склалося інакше, але важливо, що ми все ще у справі.

Прикро, що змарнували шанс на перемогу після такого чудового першого тайму, але не можна опускати голову. Нам потрібно виправлятися та покращувати те, що було не дуже добре

Втрачати такий шанс перемогти після першого тайму – прикро, але треба не можна опускати голову. Ми повинні виправити те, що було не дуже добре", — сказав Шкриняр.