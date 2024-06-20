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Ребров пояснив, чому залишив роздягальню після матчу з Румунією

Олександр Булава — 20 червня, 23:30
Ребров пояснив, чому залишив роздягальню після матчу з Румунією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому вийшов із роздягальні після матчу проти Румунії (0:3).

Цитує тренер Суспільне Спорт.

"Якщо ви живете в Україні, то знаєте, що гравці можуть розмовляти між собою. Дійсно, ця гра була дуже важливою для всієї країни. Після гри вони по-чоловічому хотіли поговорити та запитали, чому була така віддача на полі. Я вважаю, що вона була недостатня.

Я вважаю, це нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це ненормально, але в нас це нормально, коли хлопці говорять між собою і запитують один одного, чому так було. Ось чому я вийшов з роздягальні, бо гравці мене попросили, хотіли поговорити окремо, між собою", — сказав Ребров.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України попросили головного тренера Сергія Реброва вийти з роздягальні для розмови між собою після поразки від Румунії.

Нагадаємо, що наступний матч "синьо-жовтих" відбудеться у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

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