Ребров пояснив, чому залишив роздягальню після матчу з Румунією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому вийшов із роздягальні після матчу проти Румунії (0:3).

Цитує тренер Суспільне Спорт.

"Якщо ви живете в Україні, то знаєте, що гравці можуть розмовляти між собою. Дійсно, ця гра була дуже важливою для всієї країни. Після гри вони по-чоловічому хотіли поговорити та запитали, чому була така віддача на полі. Я вважаю, що вона була недостатня.

Я вважаю, це нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це ненормально, але в нас це нормально, коли хлопці говорять між собою і запитують один одного, чому так було. Ось чому я вийшов з роздягальні, бо гравці мене попросили, хотіли поговорити окремо, між собою", — сказав Ребров.