Ребров пояснив, чому залишив роздягальню після матчу з Румунією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому вийшов із роздягальні після матчу проти Румунії (0:3).
Цитує тренер Суспільне Спорт.
"Якщо ви живете в Україні, то знаєте, що гравці можуть розмовляти між собою. Дійсно, ця гра була дуже важливою для всієї країни. Після гри вони по-чоловічому хотіли поговорити та запитали, чому була така віддача на полі. Я вважаю, що вона була недостатня.
Я вважаю, це нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це ненормально, але в нас це нормально, коли хлопці говорять між собою і запитують один одного, чому так було. Ось чому я вийшов з роздягальні, бо гравці мене попросили, хотіли поговорити окремо, між собою", — сказав Ребров.
Раніше повідомлялося, що гравці збірної України попросили головного тренера Сергія Реброва вийти з роздягальні для розмови між собою після поразки від Румунії.
Нагадаємо, що наступний матч "синьо-жовтих" відбудеться у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.