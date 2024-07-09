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Саутгейт: Нідерланди грають краще ніж наші попередні суперники на Євро

Андрій Яросименко — 9 липня, 09:28
Саутгейт: Нідерланди грають краще ніж наші попередні суперники на Євро

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що Нідерланди грають краще, ніж попередні суперники його команди на Євро-2024.

Слова наставника передає УЄФА.

"Річ у тому, що ми зараз постійно "стукаємо у двері", і саме ця послідовність, зрештою, забезпечить момент, коли ми перевершимо самих себе. Немає сумнівів, що Нідерланди грають краще, ніж наші попередні суперники. Вони мають трохи більше якості, я б сказав, у певних частинах поля, і там менше місця для помилок.
Але я не бачу жодних причин, чому ми не можемо перемогти одну націю в певний вечір. Це кубковий футбол, тут усе може статися", — сказав тренер.

Нагадаємо, в півфіналі Євро-2024 підопічні Саутгейта зіграють проти Нідерландів. Матч відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

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