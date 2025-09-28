Екстренер збірної Англії може змінити Аморіма на посаді наставника Манчестер Юнайтед

Колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт може змінити Рубена Аморіма на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, співвласник клубу Джим Реткліфф вже вийшов на прямий контакт із фахівцем.

Водночас зазначається , що в МЮ поки не планують відставку Аморіма. Однак у разі погіршення ситуації та негативних результатів керівництво може ухвалити рішення про зміну тренера.

Зазначимо, що Саутгейт очолював "трьох левів" з 2016 по 2024 рік. Фахівець став першою людиною в англійському футболі, яка провела понад 50 матчів у збірній і в якості гравця, і в якості тренера.

Після Євро-2024 сторони вирішили не продовжувати співпрацю. У грудні минулого року він отримав почесний титул лицаря.