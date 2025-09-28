Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер збірної Англії може змінити Аморіма на посаді наставника Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 17:14
Екстренер збірної Англії може змінити Аморіма на посаді наставника Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
Getty Images

Колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт може змінити Рубена Аморіма на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, співвласник клубу Джим Реткліфф вже вийшов на прямий контакт із фахівцем.

Водночас зазначається , що в МЮ поки не планують відставку Аморіма. Однак у разі погіршення ситуації та негативних результатів керівництво може ухвалити рішення про зміну тренера.

Зазначимо, що Саутгейт очолював "трьох левів" з 2016 по 2024 рік. Фахівець став першою людиною в англійському футболі, яка провела понад 50 матчів у збірній і в якості гравця, і в якості тренера.

Після Євро-2024 сторони вирішили не продовжувати співпрацю. У грудні минулого року він отримав почесний титул лицаря.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Рубен Аморім

Манчестер Юнайтед

Легендарний Болт відреагував на провальну гру Манчестер Юнайтед
АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду
Аморім – про поразку МЮ від Брентфорда: Суперник нас заплутав
Скаути залишилися задоволеними: МЮ після поразки від Брентфорда посилив інтерес до Ярмолюка
Асистував і не тільки: Ярмолюк – один з найкращих у складі Брентфорда за матч проти МЮ

Останні новини