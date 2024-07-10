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Саутгейт: Матч проти Нідерландів буде захопливим

Андрій Яросименко — 10 липня, 09:23
Саутгейт: Матч проти Нідерландів буде захопливим

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що матч півфіналу Євро-2024 Англія — Нідерланди буде захопливим.

Слова наставника передає УЄФА.

"Рональд Куман — досвідчений тренер. Голландські команди не прагнуть сидіти, і це не те, що ми бачили від них. Ми готові до всього, це буде захоплива гра з багатьма хорошими гравцями на полі. Нам потрібен ще один крок вперед у порівнянні з тим, що ми показали в минулій грі — це крок вперед у силі суперників, і ми готові до цього", — сказав Гарет.

Нагадаємо, в півфіналі Євро-2024 підопічні Саутгейта зіграють проти Нідерландів. Гра відбудеться сьогодні, 10 липня о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

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Гарет Саутгейт

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